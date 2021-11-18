SON DAKİKA! Merkez Bankası Faiz Oranları kararını açıkladı! MB Faizi indirdi mi?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI AÇIKLANDI!

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Kasım PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizlerde 100 baz puan indirime gidilerek yüzde 16 olan politika faizi yüzde 15'e çekildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

18 KASIM GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

HALKBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.54

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

VAKIFBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

İhtiyaç Kredisi: 1.61

ZİRAAT BANKASI

Taşıt kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34