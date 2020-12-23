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SON DAKİKA VİDEO: Borsa tarihi rekor sonrası güne yükselişle başladı! 23 Aralık Çarşamba Borsa yükseldi mi, düştü mü?

SON DAKİKA VİDEO: Borsa tarihi rekor sonrası güne yükselişle başladı! 23 Aralık Çarşamba Borsa yükseldi mi, düştü mü?
23.12.2020 18:01
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Son dakika haberi... Dün Borsa İstanbul'dan kapanışta yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak 22 Aralık'ı 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü. Bugün günün ilk yarısında, BIST 100 endeksi 1.410,67 puana yükseldi. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar tarafından 23 Aralık Çarşamba Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? soruları gündeme gelmeye başladı. İşte detaylar...


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.410,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.410,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,58 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 1.404,97 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki ekonomiyi destekleme paketi, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yarından itibaren batıda birçok ülkede başlayacak Noeltatilleri dolayısıyla uluslararası piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğine işaret eden analistler, yurt içinde, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.440 direncinin gündeme geleceğini, 1.350 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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