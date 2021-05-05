SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'nın 'market' genelgesinde dikkat çeken detaylar! Sigara ve hafta sonu...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını duyurdu. Bununla birlikte sosyal medyada sigara satışı ve hafta sonu yapılacak alışverişlerle ilgili farklı iddialar ortaya atılırken Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı akıllardaki soru işaretlerini giderdi. İşte sigara satışı ve market genelgesinde dikkat çeken detaylar.

İçişleri Bakanlığı, zincir ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağını açıkladı Genelgeye göre tam kapanma döneminde marketler elektronik eşya, züccaciye, tekstil ürünleri satışı yapamayacak Zorunlu temel gıda, temizlik ürünleri, kozmetik ürünler ve hayvan maması ise satın alınabilecek. Sigara satışı yasaklandı iddialarına dair de İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı'dan kritik açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede zincir market ve süpermarketler dahil vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürünün satışının yapılamayacağı açıklandı.

GENELGE 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen market tedbirleri konulu genelge ile tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda daha önce illere gönderilen ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri veya ofislerin kapalı olacağının belirtildiği İçişleri genelgesinde, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağına yeniden aktarıldı.



Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan yeni tedbirler duyuruldu.



Buna göre, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuvar, ev tekstili, oto aksesuvar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına asla izin verilmeyecek.



İçişleri ayrıca 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge de gönderdi. Genelgeye göre, 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.



SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI?



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN 'SİGARA SATIŞI' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemi süresince sigara satışı yapılmayacağına ilişkin iddiaları yalanladı Milyonlarca kişinin "Sigara yasaklandı mı?" sorusuna aradığı yanıt İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan geldi. Tezviratlara dikkat çeken Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu kaydetti.



Bakanlık ayrıca tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.



NÖBETÇİ GÖZLÜKÇÜ

Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında gözlükçüler faaliyetlerine geçici olarak ara verecek. Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler tarafından her ilçede bir nöbetçi gözlükçünün açık olması sağlanacak.



TAMİR İŞLERİ VE VETERİNER HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.



ÇİFTÇİLERE ÖZEL İZİN

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan çiftçi kayıt sistemi belgesi veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesini ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerin ayrıca e-Başvuru sistemi üzerinden çalışma izni görev belgesi almalarına gerek kalmayacak.



BAKANLIKTAN ÖNEMLİ HAFTA SONU AÇIKLAMASI



ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEK SATIŞI VAR

Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00- 24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.



BASIN KARTI YETERLİ

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.



SİGORTA ACENTELERİ KAPALI, EKSPERE KISITLI İZİN

Sigorta acenteleri tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup faaliyetlerine ara vermeleri gerekmektedir. Sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergahı/ zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.



YARDIM FAALİYETİ YAPAN GÖNÜLLÜLERİN İSİMLERİ BİLDİRİLECEK

Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla valilik ve kaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de bildirilecektir.

AVUKATLARA İŞ İSTİSNASI

Sabah'te yer alan habere göre, avukatlar ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi değil.