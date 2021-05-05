5 Milyar TL'lik desteğe 1 günde 22 bin başvuru

Tam kapanma döneminde işletmelerin, esnafın sıkıntı çekmemesi için dört koldan destek sağlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 5 milyar lira bütçeli Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu. İlk günden binlerce esnafa onay çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 5 milyar lira bütçeli Hızlı Destek Programı'na ilk gün 22 bin 521 esnaf başvurdu.

İlk günden binlerce esnafa onay çıktı.

Bir ay daha uzatılan gelir kaybı, kira desteğinden yararlanan esnaf sayısı da 1 milyon 200 bine ulaştı, bu kapsamda yapılan ödeme de 3.2 milyar lira oldu.

Program kapsamında KOSGEB aracılığıyla mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek sağlanacak. İlk ödeme Haziran ayında yapılacak.