SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor

27.07.2020 10:45

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonominin adım adım yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekonominin adım adım yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o mesajı

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak.