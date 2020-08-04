SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek paylaştı

04.08.2020 10:43

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek Türkiye İmalat PMI'si ile ilgili paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Bu tarihi bir dönüm noktası" diyerek Türkiye İmalat PMI'si ile ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor.