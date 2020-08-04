SON DAKİKA: Bakan Pekcan duyurdu: Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine ulaştık!

04.08.2020 11:07

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı. Pekcan, "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık." dedi.

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Temmuz ayı ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 11,5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı. Pekcan, "Temmuzda hem 2020'nin en yüksek ihracat değerine hem de altın hariç yüzde 93,9 ile en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık." dedi.

Hazirandan sonra temmuz ihracat rakamları da Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına inancımızı güçlendirdi.