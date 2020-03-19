Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar 19.03.2020 14:50

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda koronavirüsün ekonomi üzerine etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak, "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" dedi.

Dünya tarihinde benzeri görüşmemiş bir süreç. Suyun derinliği hala bilmiyoruz. Türkiye olarak sağlık ve ekonomi boyutunu çok yakından takip ediyoruz.

Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu.

Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık.

Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.

Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık.

Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.

Merkez Banaksı'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var.

Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.

Özellikle esnaflar noktasında bütün faizleri öteledik. Bu da yetmez bize cansuyu lazım dendiğinde de paketin içinde imkanlar var.

İşsizlik fonu bugünler için var. Kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi daha fazla sektörün faydalanması için çalışma var. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir.