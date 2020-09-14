14.09.2020 10:14

Son dakika haberine göre TÜİK, 2020 Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretiminde yıllık değişim oranı temmuzda yüzde 4,4 olurken, aylık bazda ise yükseliş bir önceki aya göre yüzde 8,4 oldu.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.