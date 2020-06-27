SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan flaş kıdem tazminatı açıklaması

27.06.2020 15:03

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katıldı. Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz" dedi. Kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimiz kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı bir sisteme bağlamaktır." ifadelerini kullandı