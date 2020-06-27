27.06.2020 10:32

Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim herkesi ilgilendiriyor. İlk veriler ortaya çıktı. Zamları belli oluyor, işte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar... Tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz ayında artacak. Ayrıca doktorluktan emekli olanlar üçüncü zammı, 2 bin 86-2 bin 609 liraya yükselecek ilave ödemelerinde görecek... Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

SGK-SSK Bağkur emekli, memur, dul ve yetim için Temmuz zammına az bir süre kaldı. Enflasyon oranına göre belirlenecek zam miktarını öğrenmek için sayılı günler kaldı. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Şimdiden 4.56 Enflasyon verileri memur ve emekli maaşlarını da tayin ediyor. Her ne kadar memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre zam alsa da enflasyon bu oranı aşınca fark da yansıtılıyor. İlk beş aya ilişkin enflasyon rakamları elimizde. Enflasyon ocakta yüzde 1.35, şubatta yüzde 0.35, martta yüzde 0.57, nisanda yüzde 0.85, mayısta ise yüzde 1.36 arttı. Beş aylık kümülatif artış yüzde 4.56. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 5.09 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemelerinde de memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Memur maaş katsayısı yüzde 5.09 artarsa, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 609, uzman olmayanlarda 2 bin 86 liraya çıkacak.

FARK DA EKLENECEK

Haziran enflasyonuyla birlikte net zamlar ortaya çıkacak

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.

İlk 6 ay sonucunda ortaya çıkacak enflasyon oranının yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

Mevcut durumda ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında yüzde 4.56 artışa göre yüzde 0.56'lık fark cepte.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Merkez Bankası'nın yayınladığı son beklenti anketinde ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.50 oldu.

Öngörüldüğü gibi bir sonuç çıkarsa ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5.08'lik olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklisine yüzde 4 zamma ek yüzde 1.08 fark eklenecek ve toplam zam yüzde 5.08 olacak.

Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklilileri ise tahminler doğrultusunda bir enflasyon artışı olursa yüzde 5.08 oranında zam alacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ARTTI

Bağ-Kur'luya SSK'dan emeklilik

■ Bağ-Kur kapsamında bir şirkette ortak görünüyorum. Ancak bu şekilde uzun süre prim ödemem gerektiği ve emekliliğin uzun süreceği söyleniyor. Acaba SSK'lı olabilir miyim? Hasan ATMACA

Evet, Bağ-Kur kapsamında emeklilik için SSK'ya göre daha uzun süre prim ödemek gerekiyor.

Ancak mevzuatımız sizin Bağ-Kur kapsamında prim öderken SSK'lı olmanızı sağlayan düzenlemeler içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kendi şirketinizin dışında çalışmanız. Yani kendi şirketinizde ya da ortağı olduğunuz şirkette SSK'lı olarak çalışamazsınız. Fakat bir şirketin ortağı olmanızla birlikte farklı bir şirkette SSK'lı olarak çalışabilir ve prim ödeyebilirsiniz. Böylece çalıştığınız yerde ödenen primler sebebiyle SSK'lı olursunuz.



■ İşe başladıktan sonra mahkemeye giderek yaşımı 2 yıl büyüttüm. Ancak SGK'da emeklilik tarihim geldiğinde 2 yıl beklemem gerektiğini, yaş şartının dolmadığını söylediler. Bu doğru bir uygulama mı? Murat KARASU

Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız, emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.



■ Özel sektörde büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize "Servis sağlanacak, herkes servisle işe gidip gelecek" diye söylendi ama bir yıl geçti hâlâ ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü mü? Bu konuda yasal bir zorunluluk var mı? S.A.

İş Kanunu'na göre, işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur.

Ancak iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde servis ile ilgili bir madde varsa, işveren servis sağlamakla yükümlüdür. Bunun dışında yani sözleşme şartlarında yoksa servis sağlamak zorunda değil. Tamamen işverenin isteğine kalmıştır. Bu nedenle sözleşmenize bakmanızda fayda var.

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