Başkan Erdoğan'ın 'kıdem tazminatı' açıklaması ne anlama geliyor? Faruk Erdem A Haber'de yorumladı

27.06.2020 18:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili yaptığı son açıklamasında 'Kıdem tazminatı hakları birilerinin insafına bırakılmayacak. İşçi ve iş veren bu durumu Kabine inisiyatifine bırakıyorsa burada bir art niyet var.' ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini A Haber ekranında yorumladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili yaptığı son açıklamasında 'Kıdem tazminatı hakları birilerinin insafına bırakılmayacak. İşçi ve iş veren bu durumu Kabine inisiyatifine bırakıyorsa burada bir art niyet var.' ifadelerini kullandı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini A Haber ekranında yorumladı.

"MAHKEMELER KIDEM TAZMİNATI DAVALARIYLA DOLU"

Erdem; "Hükümet yıllardır işçi işveren ve kamu tarafı olsun birlikte çözelim istiyor. Çözüme yaklaşmıyorsanız iyi niyetli değilsiniz demektir. Türkiye'de yüzde 86'ya yakın çalışan kıdem tazminatını alamıyor. Sürdürülemez bir sorun var. Şu anda çalışan hiç kimseninde kıdem tazminatı garantisi yok. Dolayısıyla gelin bu konuyu bir başkasının insafına bırakmayalım diyor. İşçilerin şu anda işten kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkarılacakları da belli değil. Öyle olsa bile mahkemeler şu anda kıdem tazminatı davalarıyla dolu. Birilerinin insafına kalmış durumda, patron verirse verecek vermezse çalışan gidip mahkemelerde sürünecek. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken de bu konuyu çözüm için gündeme getirmişti. O zamanda bir araya gelen paydaşlar bu sorunu çözmemişlerdi. Şimdi tekrar böyle bir irade oluştu ama bu sefer kesin bu işi çözme kararında o gözüküyor sözlerinde..." ifadelerini kullandı.