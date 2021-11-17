Son Dakika Haber! Başkan Erdoğan’dan asgari ücret, faiz ve enflasyon açıklaması: ''Milleti faize ezdirmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

EKONOMİMİZ DOĞRUDAN SALDIRI ALTINA ALINDI

Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamaları şu şekilde;

Türk ekonomisini tamamen çökertmeyi hedefleyen saldırılarla karşılaştık. Ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve askeri alanda diz çöktürmeyi başaramayanların tek umudunun ekonomi olduğunu gördük. Siz bakmayın herkesin kuyruğu dik tutmaya çalışmasına...

ABD'den alın tüm Batı ülkelerine varıncaya kadar. Biz bu vahim küresel tablo içinde geçtiğimizde 19 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde iyi bir yerde duruyoruz. Reel ekonominin içinde olan herkes bu gerçeği biliyor. 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden geride bırakabilirsek önümüzde çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Mevcut sorunlara acil çözüm getirilebilecek hususlarda gereken adımları zaten süratle atıyoruz.

İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

FAİZLE SONUNA KADAR MÜCADE EDECEĞİM

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız