Ev hanımları dikkat! 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik fırsatı! 1500 TL maaş...

Ev hanımlarına emeklilik 2021 aramaları sıklaştı. Emekli olmak isteyen ev hanımları 'Ev hanımları nasıl emekli olabilir?' Sorusuna cevap arıyor. Konuya dair bir yasa tasarı bulunduğu biliniyor. Peki, Ev hanımlarına emeklilik olası mü? Çalışmayan kadın, daha evvelce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği amacıyla sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay derli toplu şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler bitirildiğinde da emeklilik işlemlerinin uygulanacağı şahsa hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLABİLİR?

Ev hanımları amacıyla emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu. Emeklilik yaşlılık döneminde rahat etmek amacıyla nerdeyse tüm kişilerin en büyük arzusu durumuna almaya başladı. Çalışma hayatını tamamlayan, prim gününü ve yaşını dolduran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı emeklilik hakkını elde ederken; devletten büyük bir atılım geldi. Teklife göre, en az 25 sene evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik verilebilir.

Normal şartlarda; 2008 senesindan sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği amacıyla 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 sene çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Emniyet Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan ya da emekli olacak vakit kadar çalışamayan kadınların en mühim sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz hususu olmuyor. Fakat meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe farklılıklar ortaya gelmeye başlayacak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

06.01.2020 tarih 2/2492 temel no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 sene evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu durumda emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Fakat emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirti edilen şartlara uyum göstermesi gerekiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen yasa tasarısı kapsamında ev hanımları çalışmasa dahi borçlanarak emekli olabilecek. Kadınların borçlanarak emekli olabilmesi amacıyla doğum borçlanması ve vatan dışında ikamet edilen ya da çalışan zamanın borçlanılması olarak belirlenmiştir.

Çalışmayan kadın, daha evvelce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği amacıyla sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Prim ödemelerinin her ay derli toplu şekilde SGK'ya ödenmesi, ödemeler bitirildiğinde da emeklilik işlemlerinin uygulanacağı şahsa hatırlatılır. Çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar.

EV HANIMLARININ EMEKLİ OLABİLMESİ ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile rastgele bir bağının bulunmaması

Belirli bir vakit SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında müracaat yaptığı tarihte rastgele bir kaydının olmaması

1995 senesi ve evvelinden beri evli olmak (En az 25 sene evli kalmak)

50 yaşını doldurmuş olmak (1970 senesi ve evvelinden doğmak)

18 yaşından büyük olmak

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak

Gelir vergisine tabii olmamak (rastgele bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?

İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; mecburi sigortası olmama, bir ay içerisinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara ideal olan bireylerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık amacıyla müracaatlar şahsa en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Emniyet Merkezleri üstünden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime temel kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üstünden belirlenir. Sigortalı doğrultusundan prime temel kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.

İLGİLİ YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi tespit edilen şartlara ideal olması durumunda emekli olabilecekler:

Teklifin kapsamında tespit edilen şartlardan ilki kadınların 1995 senesi ve evvel resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 sene ve üstünde evlilik zamanı olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Eşiyle 25 sene evli kalan ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son dakika gelişmesi! Ev hanımlarına emeklilik değerlendirmesi...

Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 senesi ve evvel doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi amacıyla 50 yaşını doldurması istenir.

Emeklilik amacıyla müracaatte bulunacak bireylerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve rastgele bir iş yerinde çalışmamalıdır.

SGK içeriğinde rastgele bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.