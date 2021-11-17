Haberler Ekonomi Videoları Halk Ekmeğe zam mı geldi! İstanbul'da ekmek ne kadar? İşte İHE ürünlerinin zamlı fiyatları...

Halk Ekmeğe zam mı geldi! İstanbul'da ekmek ne kadar? İşte İHE ürünlerinin zamlı fiyatları...

Halk Ekmeğe zam mı geldi! İstanbul'da ekmek ne kadar? İşte İHE ürünlerinin zamlı fiyatları...
17.11.2021 12:10
Ana Sayfa 00:20
Türk yolcuyu almayıp...
Ana Sayfa 04:09
Başkan Erdoğan'dan Sezai...
Ana Sayfa 01:20
7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Ana Sayfa 00:42
Irak'ın kuzeyine hava...
Ana Sayfa 00:45
Yol verme tartışması silahlı...
Ana Sayfa 00:20
Ünlü çiftten bebek müjdesi
Ana Sayfa 01:10
Orkun Kökçü’den mükemmel gol
Ana Sayfa 00:20
Asansör ile duvar arasına...
Ana Sayfa 00:29
Şeyma Subaşı paylaştı tepkiler...
Ana Sayfa 01:59
Aksaray’da ilginç olay!
Ana Sayfa 01:13
Masterchef Safanur'un...
Ana Sayfa 06:10
‘Helalleşme’den bahseden...

Halk Ekmeğe zam mı geldi! İstanbul'da ekmek ne kadar? İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili değişikliğe gidildi. Yüzde 25'lik zam teklifi İTO tarafından kabul edildi. Bu kararla birlikte, 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 230 gram ekmek, İstanbul'da zamlı olarak satılacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından güncel ekmek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2021? İşte İHE ürünlerinin zamlı fiyatları...

Ekonomi Videoları

İstanbul'da halk ekmek fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), ürünlerine yüzde 47'ye varan oranlarda zam geldiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında halk ekmek fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL? İşte son dakika gelişmeler ve İHE halk ekmek fiyatları!

İSTANBUL'DA HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.

SON DAKİKA