SON DAKİKA: Geçiş ücretine trafik ayarı! Otoyol ve köprü ücretleri için müjde: Dinamik fiyatlandırma geliyor

Son dakika haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde geçmeye hazırlandığı 'dinamik fiyatlandırma' modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak. 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin 'dinamik fiyatlandırma' düzenlemesine yer verildi.