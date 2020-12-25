SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 25 Aralık CANLI döviz kurları!

Merkez Bankası aralık ayı son faiz kararını açıklandı. Son faiz kararı yüzde 17 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından hafta başından itibaren dalgalı bir şekilde seyir eden dolar faiz kararıyla birlikte düşüşe geçti. Peki bugün dolar kaç TL oldu? 25 Aralık Cuma dolar, euro kurunda son durum...

Son dakika haberi: Dolar kaç TL? Euro ve sterlin kuru bugün ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın aralık ayı son faiz kararı 24 Aralık 2020 tarihinde açıklandı. PPK toplantısından çıkan karar ile 2020 yılının son politika faizi de böylece belirlenmiş oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 15,00'ten yüzde 17,00'ye çıkarıldı. Bu açıklamanın ardından altın piyasasında ve döviz kurlarında düşüş yaşandı.

Bigpara'dan alınan son verilere göre dolar bugün 7,58 TL'den, euro 9,26 TL'den, İngiliz Sterlini ise 10,30 TL'den işleme alınıyor. Peki, diğer yabancı para birimlerinde son rakamlar neler? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son veriler…

25 ARALIK 2020 DÖVİZ KURLARI

Amerikan Doları 7,58 TL

Euro 9,26 TL

İngiliz Sterlini 10,30 TL



İsviçre Frangı 8,52 TL

Japon Yeni 0,07 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,02 TL





Norveç Kronu 0,88 TL

Danimarka Kronu 1,24 TL

Avustralya Doları 5,77 TL

Kanada Doları 5,91 TL

İsveç Kronu 0,92 TL

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve karar metninde yer alan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endekslerinin takip edilebileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.