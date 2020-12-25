BİM ve ŞOK'ta değişikliğe gitti! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle resmi internet sitesi üzerinden duyurdular

BİM ve ŞOK'ta değişikliğe gitti! BİM ve ŞOK aktüel ürünlerinin satışta olacağı günlerle ilgili değişikliğe gitti. 81 ilde binlerce şubesiyle hizmet veren marketler aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin satılacağı günü değiştirdi. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.

BİM ve ŞOK marketler aldıkları yeni kararı müşterilerine duyurdu. Yeni bir karar alınana kadar bu şekilde devam edileceği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM aldığı yeni kararla cuma günü satışa sunulan aktüel ürünlerin çarşamba gününden itibaren raflarda olacağını belirtti. ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."