22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırım amacıyla altın alıp birikim yapanlar tarafından kapanış gününde merak konusu oldu. Elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağına ilişkin beklentilerle yükselen platinin fiyatı bir haftada yüzde 10 yükselerek dört yılın en yükseğine çıktı. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 460,40 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...

22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alarak yatırım yapanlar Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. Yükselişiyle iki gündür dikkat çeken platin fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel emtia piyasalarında platin fiyatları son dört 4 yılın zirvesine çıktı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.840,02 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,80 460,00 460,20 460,40 Cumhuriyet Ata Lira 3.030,00 3.051,00 3.033,00 3.054,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00 424,00 420,00 424,00 Lira(Tam) Ziynet 2.961,00 2.981,00 2.964,00 2.984,00 Yarım Ziynet 1.481,00 1.491,00 1.482,00 1.492,00 Çeyrek Ziynet 740,00 750,00 741,00 746,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 460,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

ALTININ ONSU 1.840,02 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.840,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 artarak 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7741 lira, satışta 7,8053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8417 lira, satışta 7,8732 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,37'den, bileşik getirisi de yüzde 14,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2157, sterlin/dolar paritesi 1,3506, dolar/yen paritesi de 104,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,73 yükselerek 49,03 dolardan işlem görüyor.

PLATİNDE HAFTALIK ARTIŞ YÜZDE 10'U AŞTI

Elektrikli araç yatırmlarındaki artışların yanında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın yeşil enerji yatırımlarını artıracağına ilişkin beklentilerle yükselen platinin fiyatı bir haftada yüzde 10 yükselerek dört yılın en yükseğine çıktı.



Haftanın son işlem gününde 1,072 doları gördükten sonra yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolara yükselen beyaz metalin fiyatındaki haftalık artış yüzde 10.40'ı buldu. Platinin fiyatı en son 2016 Aralık ayında bu düzeylerdeydi.

Biden, başkanlık yarışı sırasında geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, yeşil enerji için dört yıl içinde 2.0 trilyon dolarlık kaynak ayıracağı sözünü vermiş; bu kaynağın ulaşım, elektrik üretimi ve inşaat sektöründe yeşil enerji kullanımının desteklenmesinde kullanılacağı sözünü vermişti.



Bazı bakır ve nikel cevherlerinde bulunan platin, kuyumculukta, laboratuvar cihazlarında, elektrik kontaktlarında, diş hekimliğinde ve otomobil egzoz kontrol cihazlarında kullanılıyor.



Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük 500,000 varili geçmeyecek artışları kararlaştıracak üretim politikasına karar vermek için her ay toplanacağını açıkladı.

OPEC+ grubunun Perşembe günü sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı.



OPEC+ grubu, pandeminin ilan edilmesinden bir süre sonra, azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7.7 milyon varil azaltmışlardı. Yeni anlaşmayla, OPEC+ grubunun üretim kesintisi, bu miktardan 500,000 varil düşüşle günlük 7.2 milyon varil olarak uygulanacak.

Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.61 artışla 49.12 dolar,



- Batı Teksas yüzde 0.76 artışla 46.15 dolar,



- altın yüzde 0.03 artışla 1,842.69 dolar,



- gümüş yüzde 0.03 artışla 24.14 dolar,



- bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,658.50 dolar,



- platin yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolar,



- paladyum yüzde 1.67 artışla 2,356.52 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada gram altın 460 liraya, çeyrek altın 756 liraya, Cumhuriyet altını da 3,014 liraya geriledi.