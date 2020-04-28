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    • 28.04.2020 13:20
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    • 28.04.2020 13:25
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    Son dakika: Yarın yapılacak olan ''nın tanıtımına 3 bakan birden katılacak

    Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı ev sahipliğindeki tanıtıma ile da katılacak. ile tohumdan çatala kadar olan sürecin tek elden yürütülmesi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurulması ve tarımın tüm paydaşlarının tek bir platformda buluşması sağlanacak.

    Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak

    Tarım ve tarafından hayata geçirilen 'nın (DİTAP) tanıtımı yarın gerçekleştirilecek.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulamaya konuldu.

    Hazine ve , Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

    Tarım ve Orman Bakanı ev sahipliğinde , ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

    Bakan Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın tarım sektörümüzün dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım atıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bu adım memleketimize büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Yarın yapılacak olan 'Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımına 3 bakan birden katılacak
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