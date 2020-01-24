Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manisa'daki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Manisa'daki ağır hasarlı bina sahiplerine ödemelerin pazartesi günü başlayacağını bildirdi.
Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Manisa'daki depremle ilgili önemli açıklamalar24.01.2020 18:25
- Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Manisa'daki depremle ilgili önemli açıklamalar
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