Haberler Video Son dakika: Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen 1'i kısmen kapatıldı

Son dakika: Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen 1'i kısmen kapatıldı

01.01.2020 19:21

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kapatılan termik santrallerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.


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