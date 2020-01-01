Emekli ve memurun 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? 2020'de SSK ve Bağ-kur emeklileri ne kadar maaş alacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Ocak ayı geldi çattı. Milyonlarca vatandaş için zam ayı niteliğinde olacak Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2020’de emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2020 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu A Haber canlı yayınında ele alındı.
2019 yılında asgari ücrete 15.3'lük bir zam gerçekleşmişti. İşte bu zammın ardından da gözler SSK ve Bağ-kur emeklileri, memurlara yapılacak olan Ocak ayındaki maaş zammına çevrildi. Bu anlamda enflasyon beklentisi oldukça önemli.
Enflasyon beklentisine göre de zam oranları gerçekleşmiş olacak. Beklentiler yüzde 12 olacağı yönünde. Peki bu beklentiye göre güncel maaşlar ne kadar olacak?
Emekli, memur ve diğer çalışanlar Ocak ayından itibaren ne kadar zam alacak, maaşları kaç lira olacak? Gelişmeler en güncel rakamlarla A Haber canlı yayınında paylaşıldı.
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