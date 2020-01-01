Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklama 01.01.2020 22:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum termik santralleriyle ilgili alınan kararları açıklamak için düzenlene basın toplantısında konuştu. Bir basın mensubunun "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında..." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum termik santralleriyle ilgili alınan kararları açıklamak için düzenlene basın toplantısında konuştu.

Murat Kurum, 'Kanal İstanbul'a ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Kanal İstanbul ile ilgili çevre düzenimizi onayladık. Planlama alanı büyüklüğümüz 26 bin 500 hektar. Yerleşim alanı büyüklüğümüz 10 bin hektar civarında. Buradaki yeni nüfus 500 bini aşmayacak. Referandum konusuna gelecek olursak, 2011 yılında Cumhurbaşkanımız projeyi halka sundular. Halkımızın büyük teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçildiler. Ve o günden bugüne projelerin gelişme aşamaları kaydedildi. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin yapmış olduğumuz her kararda bugün halkımızın sağlığını ilgilendiren her projede Kanal İstanbul'da da aynı kararı aldık. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlar. İstanbullularımız merak etmesin, biz İstanbulluların sağlığını ilgilendiren adımlar atacağız, kararlar alacağız."