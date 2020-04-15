Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan Cuma gece 24'ten 19 Nisan Pazar gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Mahallelerin güvenliği, ‘bankası’ bakkal amcalar hafta sonu açık olursa vatandaşın paniği ve fuzuli alışverişi de önlenecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, öneriye destek verdi. Peki hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında bu sorunun yanıtını verdi.
Geçtğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da tekrarlanacak. Sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşların en çok ekmek ve çocuk bezi, süt ve su gibi ürünlere ihtiyacı oluyor. Bu ürünlerin kolayca bulunduğu mahalle bakkallarının ve küçük büfelerin açık olması isteniyor. Gazetemizi telefon yağmuruna tutan vatandaşlar, "Marketler kapanıyor, ama büfe ve bakkallar açık olsa biz hızlıca ihtiyacımızı görüp eve dönebiliriz" dedi. Vatandaştan gelen bu talepler üzerine Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i aradık. Aynı zamanda Bakkallar Odası Başkanı da olan Palandöken, hafta sonu bakkal esnafının açık olmasını kendilerinin de istediğini söyledi.
VERESİYE İMKANI VAR
Palandöken, bakkal esnafının mahallenin hem güvenliği olduğunu belirterek, "Bakkallar ve büfeler evlerimizin altındalar. Evlerimizin altındaki ışık sönmesin. Bakkallar mahallenin bir bakıma bankasıdır. Paranız yoksa kuyumcuya gitmezsiniz. Bakkala girip para ister ve alırsınız. Yine bu günlerde eğer vatandaşın imkanı yoksa veresiye ile ihtiyaçlarını görür" dedi.
KÖTÜ GÖRÜNTÜLER ORTADAN KALKAR
Bakkal ve büfelerin hafta sonu açık olmasının insanların panikle sokaklara dökülmesini de önleyeceğini belirten Palandöken, şunları söyledi: "Bakkallar açık olursa insanlar bu telaşa düşmez. Fuzuli alışveriş yapıp israf etmez. Günlük ihtiyacını mahallesindeki bakkaldan hızlıca giderip evine döner. Hem esnaf hem vatandaş kazanır." Bendevi Palandöken, ekmek konusunda da bakkalların açık olmasının hijyeni sağlayacağını sözlerine ekledi.
FARUK ERDEM