Sokağa çıkma yasağında bakkallar açık olsun önerisi! Hafta sonu 31 ilde bakkallar açık mı? | Video 15.04.2020 11:47

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan Cuma gece 24'ten 19 Nisan Pazar gece 24'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Mahallelerin güvenliği, ‘bankası’ bakkal amcalar hafta sonu açık olursa vatandaşın paniği ve fuzuli alışverişi de önlenecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, öneriye destek verdi. Peki hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında bu sorunun yanıtını verdi.