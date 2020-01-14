Son dakika: Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu: 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız 14.01.2020 14:26

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, "Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." diye konuştu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE İVMELENME