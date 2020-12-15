SON DAKİKA: Asgari ücret zammında kritik görüşme! 2021 Asgari Ücret belli oldu mu?

Asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez toplandı. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri, koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldı. TİSK'in ev sahibi olarak gözüktüğü toplantıda heyetler asgari ücret ile ilgili görüşlerini sundu. Asgari ücrette üçüncü görüşmenin 22 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı, TİSK'in ev sahipliğinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak yapıldı.

Basına kapalı olarak yaklaşık iki saat süren toplantıda, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının küresel rekabetteki duruma, Ticaret Bakanlığının da dış ticaretteki gelişmelere dair veri ve raporları paylaştığı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri de sunum yaptı.

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

Bakan Selçuk, işçi ve işverenin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM! ASGARİ ÜCRET ARTIŞI BU ÖDEMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştı. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 2021 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ay sonunda açıklanması bekleniyor.

Hatırlarsanız bu köşede asgari ücret artışı ile ilgili hesabımızı paylaşmıştık.son 9 10 yıllık artışlara baktığımızda asgari ücret zammının bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde olduğunu görüyoruz.

Bu hesaba göre bu yılki tahminimiz de yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması. Yüzde 16 artışa göre brüt asgari ücret 3.413,88 TL civarında gerçekleşiyor. Şimdi bu hesaba göre ödeneklerdeki değişiklik nasıl olacak bakalım.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneği üretimi kısmen ya da tamamen durmuş işletmelerin çalışanlarına belli prim şartıyla ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor.

2020 yılı için uygulanan en az kısa Çalışma Ödeneği 1.765,80 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 16 zam olduğunu varsayarsak bu durumda 2021 yılındaki Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt rakamı 2.048 TL olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin en üst rakamı ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. 2020 yılında uygulanan en üst rakam 4.414,50 TL civarında. Yeni asgari ücret yüzde 16 artarsa brüt rakam 3.413,88 TL'ye, bu durumda en üst Kısa Çalışma Ödeneği de 5.120 TL'ye çıkacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara son üç yılda 600 gün primi olması şartıyla verilen işsizlik maaşı da brüt asgari ücrete göre belirleniyor.

İşsizlik ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Buna göre 2020 yılında en az işsizlik maaşı 1.177,20 TL olarak uygulanıyor.

Yeni asgari ücretin yüzde 16 arttığı hesabına göre en az işsizlik maaşı da 1.365 lirayı geçecek. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Buna göre 2020 rakamı 2.354,40 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek işsizlik maaşının da 2.731 lira olmasını tahmin ediyoruz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

Ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise yine brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor.

Buna görev 2020 yılında ödenen destekler 1.177 lira civarında oluyor. Bu rakam da asgari ücret artış tahminine göre 1.365 liraya çıkacak.

2020 RAKAMLARI

Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL

Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL

İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL

2021 TAHMİNİ RAKAMLARI

Kısa çalışma ödeneği: 2.048 TL – 5.120 TL

Nakdi ücret desteği : 1.365 TL

İşsizlik maaşı: 1.365 TL – 2.731 TL