1000 TL pandemi ödemesi ve başvuruları alınmaya devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısında yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL’lik bir destek verileceği ifade edildi. Başvurular E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Peki, 1000 TL hibe desteğini kimler alabilecek? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Son dakika haberi: 1000 TL pandemi ödemesi ve başvuruları alınmaya devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısında yapılan açıklamada pandemi süreci nedeniyle ekonomik anlamda zorluk yaşayan vatandaşlara maddi destek amacıyla 1000 TL'lik bir destek verileceği ifade edildi. Başvurular E- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Peki, 1000 TL hibe desteğini kimler alabilecek? 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pandemi sosyal destek ödemeleri için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sorgulama için de yine e-devlet ekranı vatandaşlara yardımcı oluyor.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneği'nden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.