Son dakika: Altın fiyatları için kritik tahmin! Çıkan o haber altın fiyatlarını artırdı!

07.07.2020 14:30

Koronavirüs döneminde güvenli liman olarak yatırımcılardan büyük ilgi göre altın her geçen gün artıyor. Altın fiyatlarının sürekli olarak artışı normalleşme dönemiyle devam edecek mi sorusu tüm yatırımcılar tarafından büyük merak konusu oldu. Altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bir haberin satışları artırdığını söyledi. Peki altında yükseliş devam edecek mi? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten flaş açıklamalar…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak, "Altın fiyatlarındaki şişkinliğin patlama olmadan sönümlenme ihtimali var mı ya da bu balonu üfürmeye devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.

"BİR HABER AKIŞI BİR GÜNLÜK SATIŞLARI BİLE HIZLANDIRDI"

Geçen hafta altının ons ve gram fiyatında bir günlüğüne de olsa bir düşüş görüldüğünü ifade eden Memiş, "Haber akışının kaynağı şuydu. ABD'de virüs ile ilgili aşı bulunduğu ile alakalı haber akışı geldi. Doğru ya da yanlış. Sağlıklı ya da değil. Ama böyle bir haber akışı bir günlük satışları bile hızlandırdı. Gerçekte böyle bir şey olduğu zaman biz gerçek fiyatlamaları göreceğiz" dedi.

Uzman isim, "Diğer yandan da gerçek piyasa oyuncularına bakıyorsunuz gerçekten de kazanıp da uzun vadeli bir borsaya giriş var mı? Bana göre yok. Dünyada şu anda gerçekten para kazanıp da insanlar fiziki altına yatırım mı yapıyor? Hayır. Sadece piyasada kazanmak için giriş yapıyorlar" dedi.

Pandemi ortamında ekonomilerin aldığı ağır tahribatın ortada olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolayısıyla insanın önce para kazanıp sonra kazandığı parayı altın olarak biriktirmesi lazım. Ama dünyada şu anda böyle bir ekonomi yok" dedi.

"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"

Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.

"HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Merkez bankalarının son 3 yıldır altın stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.

Altın fiyatlarını aslında düşürecek çok etmenin olduğunun altını çizen Memiş, "pandemi ortamında toparlanma devam ederken veriler iyi bir şekilde gelirken altın neden yükseliyor sorularının cevabını bulmadan bence maliyet yapmak riskli" dedi.

Uzman isim, "Bence önümüzdeki aylarda verilere baktığımız zaman altında geri dönüşün noktasındaki hızlanmanın biraz daha Haziran ve Temmuz ayındaki rakamların yoğun olduğunu görebiliriz" yorumunu yaptı.