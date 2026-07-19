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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Emiri Al Thani görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Emiri Al Thani görüştü

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Katar'daki resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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