07.07.2020 13:18

Pandemi kriziyle birlikte dünya ekonomilerinin sarsılması merkez bankalarının genişleyici para politikası tercihlerini arttı. Özellikle Türkiye’de mevduat faizlerinin enflasyon oranının altında kalarak negatif reel getiri sağlaması, döviz ve altındaki getirinin düşmesi yerli yatırımcıyı bol likidite ortamında Borsa İstanbul’a çekti. Uzun yıllardır Borsa İstanbul’da yabancı oranları yaklaşık 2/3’lük bir oranda hakim görünüyordu. Son gelen verilere yerli yatırımcının yüzde 50’in üzerinde varlık sınıfında öne geçti. A Haber’de yayına katılan Ekonomist Yücel Tonguç, Borsa İstanbul’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

A Haber'de yayına katılan Ekonomist Yücel Tonguç, Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Tonguç, yerli yatırımcının son 25 yılda olmadığı kadar ilgi ve alakayla Borsa İstanbul'a geldiğinin altını çizerek, "Yatırımcı sayısının bu hızla artması devam ederse, neredeyse 1 yıl içerisinde yılbaşındaki yerli yatırımcı sayısının iki katına çıkacağını söyleyebiliriz" dedi.

"YERLİ YATIRIMCININ YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE BU VARLIK SINIFINDA ÖNE GEÇTİ"



Uzun yıllardır Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin ortaklık paylarının değerlerinin yabancıların elinde yüzde 60-65 civarında, yerlilerin ise yüzde 35 civarında olduğunu belirten Tonguç, "Son dönemde bu ilk defa Borsa İstanbul'un tarihinde görülmemiş bir şekilde yerli yatırımcının yüzde 50'in üzerinde bu varlık sınıfında öne geçtiğini görüyoruz" dedi.

Tonguç, Türkiye'de yatırımcının altın, döviz ve faiz getirisinin düşük kalmasından dolayı Borsa İstanbul'a ilgisinin arttığını ifade eden uzman isim, "Şuanda Borsa İstanbul'da işlemlerin yüzde 80'e yakınını yerli yatırımcı geri kalanını yabancı yatırımcı yapıyor" açıklamasını yaptı.