Son dakika... Altın fiyatları haftayı yükselişle kapadı! 3 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 03.01.2020 18:26

3 Ocak Cuma günü Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü. Bu kapsamda 3 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatlarındaki son durum, haftanın kapanış gününde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da ise 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 297 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 297 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 292 bin 650 lira, en yüksek 297 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 297 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 665 milyon 829 bin 437,19 lira, işlem miktarı ise 2.263,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 675 milyon 384 bin 169,62 lira oldu.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla yükseldiğine işaret ederek, güvenli liman olarak görülen varlıkların fiyatını yukarı yönlü etkilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550 dolar, gram altında ise 300 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.