Dolar haftayı yükselişle tamamladı! 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 03.01.2020 18:28

Haftanın son işlem gününde yani 3 Ocak Cuma günü dolar ve euro fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dövizler, haftanın son işlem gününde açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın hareket etti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,9620'den işlem gördü. Son dönemlerde dengesiz bir grafik çizen dolarda bugün inişli çıkışlı seyir devam etti. Peki, 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte dolar ve euroda güncel durum...

Dolar ve eurodaki son durum, haftanın kapanış gününde piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. İşte 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?

2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.



Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) 0,69 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yİ-ÜFE, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,56 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün aralıkta yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 13,31, imalatta yüzde 6,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,43 artış, su temininde yüzde 7,94 azalış görüldü. Bu sektörlerin aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,54, imalatta yüzde 0,83 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,88, su temininde yüzde 0,59 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında yüzde 4,27 ile ara malında, yüzde 7,25 ile dayanıklı tüketim malında, yüzde 11,93 ile dayanıksız tüketim malında, yüzde 9,02 ile enerjide, yüzde 8,09 ile sermaye malında artış oldu. Bu grupların aylık değişimlerinde ise ara malında yüzde 0,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,24 ve sermaye malında yüzde 0,42 artış görülürken, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,16, enerjide yüzde 0,01 azalış görüldü.

Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 7,94 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti. Bunu yüzde 3,49 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,76 ile ana metaller izledi. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 25,22, tütün ürünleri yüzde 25,17, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 16,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve TÜFE, ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sanayi endeksi verileri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç, 5,9350'nin destek konumunda olacağını kaydetti.