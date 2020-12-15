Asgari ücret zam görüşmesi sonrası TİSK'ten önemli açıklama! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili gelecek haberlere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası işçi temsilcisi TİSK'ten açıklama geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı. Peki asgari ücrete bu yıl ne kadar zam gelecek? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücretle ilgili merak edilenleri cevapladı...

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin zor günlerden geçtiğini belirten Koç, şöyle devam etti: "Bu dönemde istihdamı ve işletmeleri korumak için sağlanan destekler ve iş birliğinden dolayı hükümetimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bizler de bu süreçte, iş yerlerimizde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması, çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızla attık. İnsan sağlığını birinci önceliğimiz yaptık. Zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma uygulamasında dahi çalışanlarımızın gelir kaybı olmaması için işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik.

Bu yolla, kısa çalışma ödeneklerine ilave ödemeler yapılmasını ve çalışanlarımızın ücretleri kadar geliri alabilmelerini sağladık. Çalışma hayatının tarafları olarak, salgın döneminde, herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da iş birliği ve diyaloga dayalı tutumumuz devam edecek."

"BİZİM İÇİN ESAS OLAN ÇALIŞANIMIZLA BİRLİKTE BÜYÜMEK"

Koç, asgari ücret masasının bu yıl salgının getirdiği olağanüstü şartların gölgesinde kurulduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu nedenle, asgari ücretin, dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük önem taşıyor. Asgari ücret, çalışma hayatının tüm göstergelerine doğrudan veya dolaylı olarak etki eden önemli bir gösterge niteliğinde bulunuyor.

Öncelikle belirtmek isteriz ki tüm projelerimizde temel aldığımız 'yeni nesil sendikacılık' bakış açımız çerçevesinde, bizim için esas olan çalışanımızla birlikte büyümek. Çalışanlarımızın hayat kalitesini artıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz."

"İŞLETMELERİN DURUMU VE GELECEĞİ DE DİKKATE ALINMALI"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya değinen Koç, şu görüşleri paylaştı: "Kovid-19 önlemleri nedeniyle hizmetler sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, birçok işletmenin geçici olarak kapanmak veya faaliyetlerini daraltmak zorunda olduğu yadsınamaz bir gerçek. 2021 yılı asgari ücreti belirlenirken, bu işletmelerin durumu ve geleceğinin de dikkate alınması büyük önem taşıyor.

Son yıllarda özellikle Doğu Avrupa kaynaklı iş gücü maliyetlerinde ciddi rekabet ile karşı karşıyayız. 1,3 milyon genç işsizimiz var ve üzülerek belirtmeliyiz ki her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsiz. Asgari ücret artışlarıyla paralel artışını sürdüren kayıt dışılık bugün yüzde 33 seviyelerinde seyrediyor."

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMI HAYATİ NİTELİKTE"

Koç, olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde, asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde artırılarak devam ettirilmesinin hayati nitelikte olduğunun altını çizerek "Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir adım olacaktır.

İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Birlikte Mümkün" anlayışıyla hareket eden bir konfederasyon olarak, zorlu salgın sürecinin de yine işçi, işveren ve hükümetin diyalog ve dayanışmasıyla aşılacağına inandıklarını kaydeden Akansel Koç, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız. Bu vesileyle Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun alacağı kararların şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

ASGARİ ÜCRET, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Üretimi duran şirket işçilerine ödenen Kısa Çalışma Ödeneği ve nakdi ücret desteği ile İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları Ocak ayı ile birlikte artacak. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni rakamları hesapladı.





Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar Ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için Ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

2021 ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmıştı. İkinci toplantı ise 15 Aralık'ta gerçekleştirildi. 2021 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin ay sonunda açıklanması bekleniyor. Hatırlarsanız bu köşede asgari ücret artışı ile ilgili hesabımızı paylaşmıştık. Son 9-10 yıllık artışlara baktığımızda asgari ücret zammının bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde olduğunu görüyoruz.

Bu hesaba göre bu yılki tahminimiz de yüzde 15 ya da yüzde 16 civarında bir artışın olması. Yüzde 16 artışa göre brüt asgari ücret 3.413,88 TL, net asgari ücret ise AGİ dahil olarak 2690 TL civarında gerçekleşiyor. Şimdi bu hesaba göre ödeneklerdeki değişiklik nasıl olacak bakalım.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Kısa çalışma ödeneği üretimi kısmen ya da tamamen durmuş işletmelerin çalışanlarına belli prim şartıyla ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. 2020 yılı için uygulanan en az kısa Çalışma Ödeneği 1.765,80 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 16 zam olduğunu varsayarsak bu durumda 2021 yılındaki Kısa Çalışma Ödeneği'nin en alt rakamı 2.048 TL olacak. Kısa Çalışma Ödeneği'nin en üst rakamı ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. 2020 yılında uygulanan en üst rakam 4.414,50 TL civarında. Yeni asgari ücret yüzde 16 artarsa brüt rakam 3.413,88 TL'ye, bu durumda en üst Kısa Çalışma Ödeneği de 5.120 TLye çıkacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara son üç yılda 600 gün primi olması şartıyla verilen işsizlik maaşı da brüt asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Buna göre 2020 yılında en az işsizlik maaşı 1.177,20 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücretin yüzde 16 arttığı hesabına göre en az işsizlik maaşı da 1.365 lirayı geçecek. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Buna göre 2020 rakamı 2.354,40 TL olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek işsizlik maaşının da 2.731 lira olmasını tahmin ediyoruz.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Ücretsiz izne ayrılanlara ya da kısa çalışma ödeneği alamayanlara verilen nakdi ücret desteği ise yine brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanıyor. Buna görev 2020 yılında ödenen destekler 1.177 lira civarında oluyor. Bu rakam da asgari ücret artış tahminine göre 1.365 liraya çıkacak.

TABLOLAR



2020 RAKAMLARI

Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL

Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL

İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL





2021 TAHMİNİ RAKAMLARI

Kısa çalışma ödeneği: 2.048 TL – 5.120 TL

Nakdi ücret desteği: 1.365 TL

İşsizlik maaşı: 1.365 TL – 2.731 TL