SGK herkese yardım ediyor! 711 TL parayı almak için hemen bunları yapın...

Devlet, yaşanmakta olan pandemi sürecinde vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Valilikler, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bir miktar destek veriyor ve yüklerini hafifletiyor. Başvuru yapılır ve eğer gerekli şartların karşılandığı anlaşılırsa, bu yardımlar; içerisinde bulunulan zor durumlarda rahat nefes alabilmek için vatandaşlar adına ödeniyor. 65 yaşında olan vatandaşların iş gücü kaybı yaşaması nedeniyle herhangi bir işte çalışarak aylık gelirini elde etmesi çok mümkün değilken; aynı kişinin çocuklarından ya da devlet kanalından hiçbir geliri yoksa devreye 65 yaş aylığı giriyor. Öte yandan aile yardımları, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından verilen desteklerdir.

SGK ve Valilik kanalıyla çok sayıda yardım veriliyor. Bu yardımların tamamını kalem kalem ele alacağız. Size uygun olan yardım hangisiyse o yardımın detaylarını okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz. İşte 2020 yılında SGK tarafından verilen yardımların tamamı. Öte yandan gerekli koşulları sağlayan insanlar, yapılan yerinde inceleme sonucu kira ücreti alabilmektedir. Başvurular kaymakamlık ve valilikler bünyesinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ne yapılmaktadır. Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir.

Gelir Güvencesi Olmayan Aileler

Çocukları anaokulunda, ilkokulda, lisede okuyan muhtaç ailelere, devlet yine destek veriyor. Bu dönem içerisinde, çok fazla sorunla karşı karşıya kalındığında; devletin sosyal devletin gereğince çok fazla yardımcı olacağını, işsizlerin, statüsüz kiracıların ve bunun gibi çok sayıda kategorize grubun dayanışmanın sonrasında, eğitim alanında da desteğe başladığını, devletin maddi sorunların çocukları etkilememesi ve çocukların özgür bir şekilde eğitim alabilmesi için 500 ila 800 TL arasında oluşturduğu destek paketleri dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu faydalar ise; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilkokula giden çocuklar için 750 TL, liseye giden çocuklar için 800 TL, üniversiteye giden çocuklar için 900 TL olarak öne çıkıyor.

Finansal güvenceye sahip olmayan ve çocukları okuyan ebeveynler de söz konusu yardımlardan faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, okul ya da mevcut şehir her neresi olursa olsun herkes bu yardımlardan fayda sağlayabiliyor.

Ev Onarım Destekleri

Oturulan evde hasar fazlaysa, tadilat ve onarım artık zorunlu hale gelmişse; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç kapsamında 25.000 TL'ye kadar para yardımı verilmektedir. Bireyler; T.C. kimlik numarası ve dilekçeleriyle vakıflara başvursa yeterli olmaktadır. İlgili yardım başvurusu sonrasında herhangi bir şekilde geri dönüş yapılmazsa, ikamet edilen valilik veya ilçe ofisine şikayette bulunulabilmektedir.

İşsizlere Yardım

Söz konusu yardımları elde edebilmek adına mevzuatta bulunan tüm gereklilikler oluşturulmalı ve başvuru yapılmalıdır. İşte bu noktada vatandaşların alabilecek olduğu faydalar.

Gıda, mali, çocuk, sosyal, emeklilik ve sosyal destek, evde bakım, engelli desteği yardımları; vatandaşların faydalanabileceği yardımlar olmaktadır.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular Kaymakamlık kanalıyla yapılmaktadır. Direkt olarak kaymakamlıklara ya da Kaymakamlıklar içerisinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabilirsiniz. Devlet tarafından mali yönden yetersiz olan vatandaşlara birçok hibe verilmektedir. Faydalardan biri ise yaşlılık aylığı olarak dikkat çekmektedir. 65 yaşında olan ve garantisi olmayan her vatandaşa 672 TL ödeme yapılmaktadır. Fakat Temmuz ayı zamlarıyla birlikte bu ödemelerin yükseltilmesine karar verildi ve 771.50 TL oldu. 65 yaşındaki emekli maaşından yararlanmak isteyenler, aylık ödeme şartlarını da merak ediyor. Bu 65 yaşında emeklilikten yararlanabilmek için aşağıdaki şartların taşınması gerekiyor.

65 yaş tamamlanmış olmalı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekiyor

Hiçbir sosyal güvenliğin bulunmaması gerekiyor

Hiçbir gelirin olmaması gerekiyor

Sağlık sigortasının olmaması gerekiyor

Sosyal hizmetler yasasına göre harçlık elde etmemesi gerekiyor

Bir ailenin ortalama gelirinin net asgari ücretin maksimum 1/3'i yani 673.63 TL olması gerekiyor.

Kira Yardımı

Gerekli şartları taşıyan tüm kişiler, yerinde gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda kira yardımı alabiliyorlar. Valilik ve Kaymakamlıkların bünyesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurular yapılabiliyor. Kira yardımı, zorluk yaşayan ailelerin kira paralarını karşılayıp, bu yüklerini hafifletmek adına çok sayıda kurum ve kuruluşca sağlanıyor. Günümüzde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma va kıfları, sivil toplum kuruluşları, özel vakıflar ve dernekler bu anlamda büyük destek vermektedir.

Yakacak Desteği

2003 yılından bu yana Türk kömür şirketleri tarafından sağlanan Kömür Syd vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için hane başına en az 500 kg yakıt yardımı dağıtılmıştır. Buna ek olarak, ülkemizin boş yeraltı kaynakları yoksul ailelere yönelik yakıt yardımı programı ile ekonomiye getirilmekte ve ulaşım sektörüne ve istihdama önemli bir katkı sağlanmaktadır.

Ev Tamir Desteği

Özellikle evde duramayacak kadar hasar var ve tadilat tamirat gerekiyor ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığı ile ihtiyaca göre 15,20 ve 25.000 liraya kadar yardım edilmektedir. Kişiler aynı zamanda TC kimlik numarası ile dilekçe ve vakıflara başvuru yapması gerekmektedir.

Aile Yardım Paketleri

Aile yardımları, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından verilen desteklerdir. Ek fonlar, Ramazan ve kurban Bayramı'ndan önce yılda iki kez Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) vakıflarına aktarılır.Konut yardımı, evlerinin bakımı ve onarımı için, ayni veya nakit olarak kurulamayan dikkatsiz ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşların yardımıdır. Bu yardım programı sayesinde, evlerini koruyamayan ve kötü koşullarda yaşayan vatandaşlar sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamı elde ediyorlar.