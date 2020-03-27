Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi alımına internetten başvurular başladı! İşte detaylar... 27.03.2020 10:08

Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci dün başladı. 11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/ sağlık teknikerinden oluşacak 18 bin sağlık personeli kadrosu için başvurular, 1 Nisan'a kadar sürecek.

Sağlık Bakanlığı'na 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci dün başladı. 11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/ sağlık teknikerinden oluşacak 18 bin sağlık personeli kadrosu için başvurular, 1 Nisan'a kadar sürecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Sağlık personeli, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanacak. Sağlık Bakanlığı'nın 14 bin sürekli işçi alımı ise İŞKUR üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 bin işçi kadrosuna başvuruların 30 Mart'a kadar süreceğini, İŞKUR'a gitmeden e-Devlet'ten başvuru yapılacağını söyledi.









