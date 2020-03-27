Emekliler için zam ve ikramiye tarihleri belli oldu! SSK, SGK ve Bağ-Kur kim ne kadar alacak? İşte maaşların ödenme takvimi... 27.03.2020 10:06

Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış oldu. Yeni ödemeler 17 Nisan’da başlayacak. Dul ve yetimlerin de kazancı artacak. Peki kim ne kadar alacak? Kimler yararlanacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan ve hızla hayata geçirilen zam müjdesi emeklileri sevindirdi. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında bin lira olan aylık asgari ödeme tutarını bin 500 liraya yükseltilen düzenleme Meclis'ten geçti. İşte zam ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:

● KİMLER YARARLANACAK?