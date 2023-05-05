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Resmi Gazete'de 'ücretsiz doğal gaz' kararı: Abonelerden tahsil edilen faturalara 3 gün içinde para iadesi

Resmi Gazete'de 'ücretsiz doğal gaz' kararı: Abonelerden tahsil edilen faturalara 3 gün içinde para iadesi
05.05.2023 12:17 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:18

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos'tan müjdesini verdiği 'doğal gaz' müjdesinin ardından ücretsiz gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak. Öte yandan ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar TL olarak hesaplandı. Uygulamadan 19,7 milyon abone yararlanacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde doğalgaz ile ilgili müjdeleri duyurmuş, ilk bir ay konutlarda doğalgazın ücretsiz olacağını, bir yıl boyunca da mutfak ve ısıtmada kullanılan kısmının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda Mayıs ayı başında doğalgaz faturaları "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmış. Karadeniz gazımız hayırlı olsun'' notu ile kesilmeye başlandı.





KARAR RESMİ GAZETE'DE
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin EPDK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 GÜN İÇİNDE PARALAR İADE
Karar ile abonelerden tahsil edilen doğal gaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak.


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada ücretsiz doğal gaz tüketiminin maliyetinin 40 milyar TL olduğunu duyurdu.

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