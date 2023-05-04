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Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
04.05.2023 12:53 - Son Güncelleme: 04.05.2023 12:54

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Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. Artışlara ilişkin ipuçları da var. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...

Ekonomi Videoları

4 AYLIK ZAMLAR BELLİ OLDU! TABAN AYLIKLAR

MEMUR
Mevcut maaş: 11.836,50 TL
% 13.08 zamlı maaş: 13.384,71 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 7.901,66 TL
% 13.08 zamlı maaş: 8.935,20 TL

BAĞ-KUR ESNAF
Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL

SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL

BAĞ-KUR TARIM
Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.996,67 TL kök maaş + 2.504,33 TL ek ödeme = 7.500 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.434,70

MEMUR (ÜNİ. MEZ.) 9/1
Mevcut maaş: 12.632,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.284,27

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 18.246,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.632,58

ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 15.793,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.858,72

BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 20.873,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.603,19

POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 18.235,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.620,14

UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 24.743,00
% 13.08 zamlı maaş: 27.979,38

HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1
Mevcut maaş: 15.611,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.652,92

MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 21.295,00
% 13.08 zamlı maaş: 24.080,39

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1
Mevcut maaş: 13.142,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.860,97

PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 34.057,00
% 13.08 zamlı maaş: 38.511,66

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 20.139,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.773,18

VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 16.615,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.788,24

AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 19.968,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.579,81
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 28.729,00
% 13.08 zamlı maaş: 32.486,75

GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 25.427,00
% 13.08 zamlı maaş: 28.752,85

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 9.978,00
% 13.08 zamlı maaş: 11.283,12

MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 7.812,00
% 13.08 zamlı maaş: 8.833,81

ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 16.753,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.944,29

POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

HEMŞİRE (LİSANS-1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 11.848,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.397,72

TEKNİSYEN (LİSE-1/4)
Mevcut maaş: 8.506,00
% 13.08 zamlı maaş: 9.618,58

PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 17.488,00
% 13.08 zamlı maaş: 19.775,43

PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 20.542,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.228,89

İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76

AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76


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