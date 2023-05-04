Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. Artışlara ilişkin ipuçları da var. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...