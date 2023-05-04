Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

4 AYLIK ZAMLAR BELLİ OLDU! TABAN AYLIKLAR
MEMUR
Mevcut maaş: 11.836,50 TL
% 13.08 zamlı maaş: 13.384,71 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut maaş: 7.901,66 TL
% 13.08 zamlı maaş: 8.935,20 TL
BAĞ-KUR ESNAF
Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 6.286,63 TL kök maaş + 1.213,37 TL ek ödeme = 7.500 TL
SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 7.019,95 TL kök maaş + 480,05 TL ek ödeme = 7.500 TL
SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 ek ödeme = 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.351,99 TL kök maaş + 3.148,01 TL ek ödeme = 7.500 TL
BAĞ-KUR TARIM
Mevcut: 4.336,14 TL kök maaş + 3.163,86 TL ek ödeme= 7.500 TL
4 aylık enflasyona göre: 4.996,67 TL kök maaş + 2.504,33 TL ek ödeme = 7.500 TL
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİ. MEZ.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.434,70
MEMUR (ÜNİ. MEZ.) 9/1
Mevcut maaş: 12.632,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.284,27
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 18.246,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.632,58
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut maaş: 15.793,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.858,72
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut maaş: 20.873,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.603,19
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut maaş: 18.235,00
% 13.08 zamlı maaş: 20.620,14
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut maaş: 24.743,00
% 13.08 zamlı maaş: 27.979,38
HEMŞİRE (ÜNİ. MEZ.) 5/1
Mevcut maaş: 15.611,00
% 13.08 zamlı maaş: 17.652,92
MÜHENDİS 1/4
Mevcut maaş: 21.295,00
% 13.08 zamlı maaş: 24.080,39
TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1
Mevcut maaş: 13.142,00
% 13.08 zamlı maaş: 14.860,97
PROFESÖR 1/4
Mevcut maaş: 34.057,00
% 13.08 zamlı maaş: 38.511,66
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut maaş: 20.139,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.773,18
VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 16.615,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.788,24
AVUKAT 1/4
Mevcut maaş: 19.968,00
% 13.08 zamlı maaş: 22.579,81
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MÜSTEŞAR (1/1)
Mevcut maaş: 28.729,00
% 13.08 zamlı maaş: 32.486,75
GENEL MÜDÜR (1/1)
Mevcut maaş: 25.427,00
% 13.08 zamlı maaş: 28.752,85
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 9.978,00
% 13.08 zamlı maaş: 11.283,12
MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 7.812,00
% 13.08 zamlı maaş: 8.833,81
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 16.753,00
% 13.08 zamlı maaş: 18.944,29
POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76
HEMŞİRE (LİSANS-1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 11.848,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.397,72
TEKNİSYEN (LİSE-1/4)
Mevcut maaş: 8.506,00
% 13.08 zamlı maaş: 9.618,58
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 17.488,00
% 13.08 zamlı maaş: 19.775,43
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 20.542,00
% 13.08 zamlı maaş: 23.228,89
İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76
AVUKAT (1/4)
Mevcut maaş: 11.833,00
% 13.08 zamlı maaş: 13.380,76