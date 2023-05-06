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Bağkur 7200 güne düştü! 7200 prim günüyle emeklilik müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu | Video

Bağkur 7200 güne düştü! 7200 prim günüyle emeklilik müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu | Video
06.05.2023 15:52 - Son Güncelleme: 06.05.2023 15:57

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Bağkur 7200 güne düştü! Bağ-Kur'luya prim gün sayısı eşitlendi. Başkan Erdoğan Kayseri mitinginde açıkladığı müjdeyle Bağ-Kur prim gününün 7 bin 200 güne düşürüldüğünü açıkladı. Peki; 7200 gün kaç yıl eder? İşte detaylar...

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Başkan Erdoğan, "Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

"KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK"

Başkan Erdoğan tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı manavcı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak." ifadeleri kullanıldı.

7200 GÜN KAÇ YIL EDER?

01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor.

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