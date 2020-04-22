Vatandaş Ramazan hazırlıklarını yaparken, marketler sadece sebze-meyve ile değil, bakliyatla da bütçeleri sarstı. Üreticiden 2,89 liraya çıkan nohut, 3.8 kat fazlasına, 10,95 liraya raflara çıktı. Yeşil mercimekte 3.2, kırmızı mercimekte 2.9, kuru fasulyede 2.1 kat fark görüldü.
11 ayın sultanı Ramazan ayı Cuma günü başlıyor. Vatandaş Ramazan ayı için hazırlıklarını yaparken, market fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Marketlerde sadece sebze meyveler değil, Ramazan ayında çok tüketilen bakliyat da cep yakıyor. Ramazan ayı öncesinde nohut, mercimek, fasulye gibi bakliyat ürünlerinde üretici-market fiyatı arasında farkın açıldığı görüldü. Fiyat uçurumunda başı ise 3.8 kat ile nohut çekiyor.
PİRİNÇTE DE FARK ÇOK
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) verilerine göre; üreticide kilogramı 2,89 lira olan nohut, markette ise 10,95 liraya tüketiciye sunuluyor. Yeşil mercimek 2,95 liralık üretici fiyatına karşın yaklaşık 3.2 kat fazlasına, yani 9,41 liraya raflara çıkarken; kırmızı mercimekte ise fark yaklaşık 2.9 katı buluyor. Üreticiden 3,29 liraya çıkan kırmızı mercimek, 9,47 liraya tüketiciye sunuluyor. Kuru fasulyede ise üretici-market farkı 2.1 kat olarak görülüyor. 6,10 liraya üreticiden çıkan kuru fasulye, tezgahta 12,96 liradan yerini alıyor. En çok tüketilen gıda ürünlerinden pirinçte de üretici-market fiyatı arasında yüzde 73,6'lık fark dikkat çekiyor.