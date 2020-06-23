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Polis okulu arsasına 1.5 milyarlık proje

Polis okulu arsasına 1.5 milyarlık proje
23.06.2020 10:05

Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası için son karar verildi. Arsa sahibi Emlak Konut GYO bu alanda 180 konut ve 60 villalık bir proje hayata geçirecek. İnşaat tamamlandığında projenin değeri yaklaşık 1.5 milyar lira olacak.


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