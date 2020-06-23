Güvenli gelecek için birlik olma zamanı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, "Sigorta şirketleri tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmeli. Sağlık tarafında Covid-19'un kapsam alanına alınması takdir topladı. Şimdi yaşamın yeni normallerini iyi okuyup karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı" dedi.
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, son dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başta olmak üzere emeklilik ve sigorta sektörünün önemine yönelik farkındalığın arttığını belirterek, "Sigorta şirketleri tüketicinin beklentilerine yönelik sorumlu adımlar atarak güven endeksini artırma fırsatını iyi değerlendirmeli. Sağlık tarafında Covid-19'un kapsam alanına alınması takdir topladı. Şimdi yaşamın yeni normallerini iyi okuyup karşılıklı güveni artırma, birlikte üretip çoğaltma ve güvenli gelecek için birlikte çalışma zamanı" dedi.
BES GÜVENCESİ
Şirket olarak insanı merkeze aldıklarını, güçlü teknolojik altyapı ve dijital imkanlarla müşterilerin beklentilerine uygun adımlar attıklarını ifade eden Sincek, "Bu süreçte sağlık başta olmak üzere sigortaların önemi, BES'in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence altına alınmasında güvenli liman olduğu daha iyi anlaşıldı. BES güvencesiyle geleceği birlikte kuruyoruz. Bu dönemde kredi kartıyla harcama rakamlarına baktığımızda market alışverişinden sonra yüzde 25 artışla en çok yükselen ikinci başlığın BES olması da bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
YENİLİKÇİ ÜRÜNLER
Değişimlerin fırsatları da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Sincek, şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik olarak 6'ncı yılımızda 3 milyar lira fon büyüklüğü, 705 bin BES ve 165 bin sigorta sözleşmesine ulaştık. Hayat alanında 30 milyon lira, hayat dışı branşta 33 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdik. Sağlıkta ise markamızı yeni kurmuş olmamıza rağmen 30 milyon lira prim ürettik. Genç bir şirket olarak her yıl sektörden daha hızlı büyüyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle, gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anketlerle müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştiriyoruz."