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İstanbul’daki dev çekirgeler panik yaratmıştı! Bakanlık son noktayı koydu: İstila yok aksine faydası var

İstanbul’daki dev çekirgeler panik yaratmıştı! Bakanlık son noktayı koydu: İstila yok aksine faydası var

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İstanbul genelinde son günlerde sıklıkla rastlanan dev çekirgelerin ardından kamuoyunda oluşan endişeler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığından resmi açıklama geldi. Bakanlık değerlendirmesinde, kentte herhangi bir çekirge istilasının yaşanmadığını vurgularken söz konusu türün tarımsal üretime zarar vermediğini, aksine ekosisteme yarar sağladığını bildirdi. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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