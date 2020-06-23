Antalya'da turist gibi tatil yalan Bild Muhabiri yazdı: Türkiye salgına karşı eksiksiz önlemler aldı

23.06.2020 11:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanların Türkiye’ye gelmesine engel olurken, Bild’in muhabiri, uçağa binip turist gibi Antalya’ya tatile geldi. Türkiye’nin salgına karşı eksiksiz önlemler aldığını yazdı.“Antalya Havalimanı, Berlin-Tegel Havalimanı’ndan daha iyi” dedi. ‘Cankurtaran bile maske takıyor’ başlığı altında Michael Quandt imzasıyla yayınlanan haberde seyahatte alınan önlemler adım adım anlatıldı.

Türkiye'ye turist gibi özel bir muhabir yollayan gazete, Berlin'den Antalya'ya seyahati, oteldeki önlemleri ve dönüşü tüm detaylarıyla yazdı. Gazete, Antalya havalimanında alınan önlemlerin Berlin Tegel Havalimanı'ndan daha sıkı uygulandığının altını çizdi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre 'Cankurtaran bile maske takıyor' başlığı altında Michael Quandt imzasıyla yayınlanan haberde seyahatte alınan önlemler adım adım anlatıldı.





SEYAHATİ YAZDI

Uçuş süresince maske takmak zorunlu. Kurala uymayanlara 70 ile 700 Euro arasında ceza kesiliyor. Maske takmamak için direnen yolcular aktarma yapılacak havaalanında uçaktan indiriliyor.

Antalya Havaalanı'nda tüm gelen yolcuların ateşi ölçülüyor. Ateşi 37.8'den yüksek çıkanlara hemen havaalanında koronavirüs testi uygulanıyor.

Uçaktan alana ve alandan da otele kadar otobüsle yapılan transferlerde her iki koltuktan birinin boş bırakılması zorunlu.





Otele girişte içecek ikramı yerine müşterilere el temizliği için dezenfektan veriliyor ve ateşi yeniden ölçülüyor. Otel odasının banyosunda da temizlik için tüm önlemler alınmış.

Antalya'daki oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul ediyor. Şezlonglar arasında 2-3 metre ara bırakılmış. Cankurtaran Caner Budak (28) maskeyle zor olduğunu söylüyor. Ama 'hiç tatilci gelmemesinden iyidir' diye de ekliyor.





ANTALYA İYİ

Otellerde açık büfe uygulaması artık yok. Yemekler müşterilerin tabağına eldivenli ve maskeli görevliler tarafından servis ediliyor.

Gazetenin muhabiri Berlin'e dönüşünden 30 saat önce Antalya'da hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıkması üzerine uçtuğuna da haberde yazdı. Muhabir, "Böylece Berlin'de 14 gün karantinada tutulmaktan kurtuldum" dedi.

Dönüş yolunda uçakta yolculara bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıldığını da yazan muhabir, Berlin Tegel Havaalanı'ndaki uygulamayı ise şöyle kaleme aldı: "Havaalanında kontrol yok, uyarı yok. Berlin Tegel Havaalanı'nda uygulanan sosyal mesafe kuralı ve hijyenik önlemler de Antalya Havaalanı ile kıyaslandığında kötüydü."





ALMANYA'DA BULAŞMA ORANI ARTTI

Almanya'da koronavirüs vaka sayıları son haftada yeniden tırmanışa geçti. Başta Gütersloh bölgesindeki mezbaha çalışanlarında olmak üzere Göttingen kentindeki apartman sakinlerinde ve Berlin Neukölln semtindeki blok binalarda çok sayıda vakaya rastlanılması ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısını yükseltti. Üç kentteki vakaların çoğalmasıyla ülkede bulaş oranı da fırladı.

Almanya, Türkiye'yi 130 ülkeyle birlikte koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasına almış, Türkiye'nin baskılarına rağmen seyahat uyarısını da 31 Ağustos'a kadar uzatmıştı.





DÖRT GÜNDE YÜKSELDİ

Robert Koch Enstitüsü'nün yaptığı açıklamaya göre son dört günde bulaş oranı 2.88'e çıktı. Bu rakam, virüs taşıyan her yüz kişinin 288 kişiye virüsü bulaştıracağı anlamına geliyor. Ülkede dün itibariyle 24 saatte 373 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 191 bin 948'e yükseldi. Son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısının 4 bini aştığı duyuruldu. Almanya'da COVID-19 salgınında toplam can kayıpları ise 8 bin 967'ye ulaştı.