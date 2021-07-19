PKK'ya Irak'ın kuzeyinde darbe! ATAK ile vuruldular

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte MSB'den yapılan o açıklama

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.