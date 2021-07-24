Altın almalı mı satmalı mı? Altında beklenti nedir? Küresel ve iç piyasalarda altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki gizemini koruyor. Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun 7.90 seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. İslam Memiş ayrıca elindeki altınları satan yatırımcıların pişman olacağını belirtti. Hızlıca raydan çıkacak dağılması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne sirayet edecek! Patlamayla agresif yükseliş öncesi… Altın fiyatlarında sert rüzgarlar esiyor. Fiyatlarda peş peşe yaşanan yükseliş ve düşüşlerle yatırımcıların kafası allak bullak oluyor. Bilindiği üzere bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde piyasalar kapalıydı. Küresel piyasalarda ise şu saatlerde altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.