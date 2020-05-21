Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz indirimi olacak mı?

21.05.2020 10:56

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor. Piyasalar PPK toplantısından çıkacak kararı merakla bekliyor. Son 8 toplantıda faiz indirimine gidilirken, bugün yapılacak toplantıda da koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için güçlü bir indirim bekleniyor.

Covid-19 salgınının ekonomideki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan iş dünyası temsilcileri, Merkez Bankası'nın bugünde toplantısından güçlü bir faiz indirimi bekliyor.

Dün Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması haberiyle 6,76 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabaha 6,78 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.



Düşüşte korona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.



Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.