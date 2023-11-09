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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 19:24 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 19:27

Piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi günü 7.841,46 puandan tamamladı! Peki altının kilogram fiyatı ne oldu?

Son dakika ekonomi haberleri... 9 Kasım'da gün içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.885,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü 7.841,46 puandan tamamladı. Peki altının kilogram fiyatı ne oldu? İşte piyasalarda gün sonu...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,42 puan azalarak 7.841,46'dan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,60 puan ve yüzde 0,76 değer kaybederek 7.801,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.738,66, en yüksek 7.885,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 7.841,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,06, mali endeks yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,46 puan ve yüzde 0,25 kayıpla 8.209,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Petkim, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.959 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,6 artışla 1 milyon 829 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,02'den, bileşik getirisi de yüzde 41,63'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,4560 lira, satışta 28,5700 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,4568 lira, satışta 28,5708 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2280, dolar/yen paritesi de 150,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 artışla 80,9 dolardan işlem görüyor.

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