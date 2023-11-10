Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.

15 ÜYE KARAR VERECEK

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti kararlaştıracak.

ASGARİ ÜCRETLİ KOMİSYONU

Yeni ücrete ilişkin henüz TİSK'ten bir değerlendirme gelmedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.

ENFLASYON DİKKATE ALINACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" derken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Memur, emekli, işçi enflasyondan korunacak. Önceliğimiz vatandaşı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve hızla önlemler almaktır" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

EN AZ 15 BİN 707 TL

Ekonomi yönetiminin bu değerlendirmeleri, asgari ücret çalışmalarında öncelikle enflasyon verilerinin dikkate alınacağını ortaya koyuyor.Asgari ücret Temmuz'da yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile net 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak'ta geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 37.76 seviyesinde çıkabilecek.Bu oranın yansıtılması halinde halen 11 bin 402 lira olan net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak. Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek.

İŞTE DİĞER FORMÜLLER

Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Asgari ücret eğer memur maaşları için beklenen yüzde 50'lik artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.Bu arada Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı.Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış oluşacak brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Net asgari ücret 11.402,32 TL

Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL

İşverene maliyet: 15.762,04 TL

FORMÜLLERE GÖRE ASGARİ ÜCRET NASIL DEĞİŞECEK?



YÜZDE 37.76 ARTARSA

Net asgari ücret: 11.402,32 TL

Brüt asgari ücret: 15.707,84 TL

İşverene maliyet: 21.713,79 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Net asgari ücret: 15.963,25 TL

Brüt asgari ücret: 18.780,30 TL

İşverene maliyet: 22.066,86 TL

YÜZDE 45 ARTARSA

Net asgari ücret: 16.533,37 TL

Brüt asgari ücret: 19.451,02 TL

İşverene maliyet: 22.854,96 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Net asgari ücret: 17.103,49 TL

Brüt asgari ücret: 20.121,75 TL

İşverene maliyet: 23.643,06 TL

YÜZDE 56.13 ARTARSA

Net asgari ücret: 17.103,49 TL

Brüt asgari ücret: 20.121,75 TL

İşverene maliyet: 23.643,06 TL